Le ministre congolais de la Santé Eteni Longondo a officiellement proclamé jeudi la fin de l‘épidémie d’Ebola dans l’Est de la République démocratique du Congo, la deuxième la plus grave depuis la découverte du virus en 1976.

Déclarée le 1er août 2018, cette dixième épidémie de fièvre hémorragique sur le sol congolais a tué 2.277 personnes, a déclaré le ministre de la Santé, qui a parlé de l‘épidémie “la plus longue, la plus complexe, et la plus meurtrière” dans l’histoire du pays. Seule l‘épidémie en Afrique de l’Ouest en 2013-2016 avait fait plus de victimes.

Face Afrique

L’article RDC : enfin, la fin d’Ebola dans l’Est ! est apparu en premier sur Snap221.info.