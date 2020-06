Le 9 mai dernier, Marcel Tisserand a donné l’exclusivité de la création de la Fondation Léopards à l’occasion de l’émission Onze d’Europe sur Canal+. Quelques semaines après, le projet a pris forme et c’est désormais officiel.

Les premiers documents de cette Fondation ont circulé sur les réseaux sociaux. Quelques parties ont été publiées par l’ex capitaine des Léopards Youssouf Mulumbu.

« Excellences Congolais, Congolaises. C’est avec un immense honneur et une grande responsabilité que les joueurs de l’équipe nationale de la République Démocratique du Congo, annoncent la création de la ‘Léopards Fondation’ », peut-on lire.

L’objectif visé par la création de cette fondation a été dévoilée : « Elle dédie son activité à l’aide sociale gratuite au travers le développement scolaire et sportif de la jeunesse Congolaise. Face à la pandémie de Coronavirus et la crise alimentaire en découlant, la Léopards Fondation de mobilise et accompagne la population la plus défavorisée, en orientant ses premières actions à destination des personnes vivants avec handicap ».

Les internationaux congolais apportent leur pierre à la construction de l’édifice sociale. Ils apportent la joie aux populations par leurs prestations avec la sélection nationale. Ils décident aussi de le faire à travers des œuvres caritatives.

