Libre de tout contrat en 2019, Takefusa Kubo (19 ans) avait été arraché par le Real Madrid au nez et à la barbe du Paris Saint-Germain et du FC Barcelone. Considéré comme un grand espoir du football mondial et très en vue lors de la présiason 2019-2020 de la Casa Blanca, l’international japonais (7 sélections) avait séduit Zinedine Zidane.

Cependant, l’entraîneur merengue ne compte pas le griller. Pour cela, Kubo a été prêté une saison à Majorque. Une expérience ponctuée pour le moment de 18 titularisations en 29 apparitions en championnat (3 buts). Lié au Real Madrid jusqu’en 2024, le milieu offensif devra toutefois patienter encore un peu avant de réintégrer les rangs madrilènes.

Milan en pole ?

C’est en tout cas ce que confirme la radio Cadena SER. Le média indique que le Nippon ne fera pas de vieux os aux Baléares et que le Real cherche à prêter à nouveau sa pépite, d’autant que les places d’extra-communautaires sont déjà prises par Eder Militão, Rodrygo et Vinicius. Une condition a toutefois été imposée : la formation qui accueillera Kubo devra prendre intégralement en charge le salaire annuel du joueur (2 M€).

Enfin, ce ne sera pas forcément un critère décisif, mais la Casa Blanca aimerait bien voir son protégé jouer une coupe d’Europe la saison prochaine. Peu enclin à céder aux avances du PSG, l’ancien pensionnaire de la Masia sait qu’il dispose de plusieurs touches, au moins dix équipes seraient sur le coup. Le nom de la Real Sociedad avait été avancé et des contacts existent en Eredivisie, mais la SER ajoute que l’AC Milan serait en pole position.