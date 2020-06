La suite après cette publicité

La carrière de James Rodriguez, le milieu offensif international colombien du Real Madrid est très surprenante. Après une ascension éclaire entre le FC Porto et l’AS Monaco, le natif de Cúcuta (Colombie) peine à retrouver son niveau d’antan. En effet, depuis l’année 2014 et son arrivée à la Casa Blanca, il a déjà connu un prêt, en Allemagne, du côté du Bayern Munich. Cette année, il joue peu et visiblement, cela ne gêne pas vraiment Zinedine Zidane.

Ses deux premières années chez les Merengues ont été quasi pleines (31 matches en 15-16, puis 28 en 16-17), tout comme en Bavière (39 et 28 rencontres), on a vu le gaucher, aux revenus conséquents (1,08 M€ par mois) que quatorze fois, dont neuf titularisations. Et il commence à trouver le temps long. « C’est une bonne question (pourquoi il ne joue pas, ndlr), j’aimerais aussi savoir (rires). Comme je l’ai déjà dit, lorsque vous gagnez des titres importants avec des joueurs en qui vous avez confiance et lorsque vous avez la base, il est difficile de changer. C’est aussi compliqué lorsque votre coach ne vous donne pas de minutes en permanence, cela devient difficile. Il est complexe de montrer vos capacités en quelques minutes, vous ne pouvez pas faire tout ce que vous savez faire. Ceux qui sont dans le monde du football savent ce que je dis », a-t-il commencé lors d’un entretien accordé à GolCaracol.com

Aucun problème avec Zidane

Verrait-on pointer le bout de son nez un problème entre son entraîneur, Zinedine Zidane et lui, comme ce serait le cas, malgré les démentis des deux côtés avec Gareth Bale ? Que nenni selon le joueur dans la même interview : « il n’y a jamais eu de problème. Chaque coach a ses goûts. Nous avons une relation de travail normale ». Reste que le Colombien l’a toujours un peu mauvaise d’autant que beaucoup de choses sont rapportées sur lui.

« Beaucoup de choses sont dites sur moi et presque que des mensonges. Ce qui me dérange le plus, c’est que mon professionnalisme est mis en doute, je ne l’accepte pas. Je suis très professionnel, c’est pourquoi je suis arrivé là où je suis. Qu’on me laisse tranquille. Les gens qui sont à côté de moi et qui ont travaillé avec moi savent de quoi je parle. Je prends soin de moi comme personne d’autre. Je m’entraîne beaucoup au quotidien. Je veux toujours m’améliorer », a-t-il enfin admis. Sous contrat jusqu’au 30 juin 2021, James Rodriguez ira-t-il au bout de son contrat ? Rien n’est moins sûr.