Dimanche, le Real Madrid a pris seul les commandes de la Liga. Après le match nul du FC Barcelone sur la pelouse du Celta de Vigo, les Merengues se sont imposés par la plus petite des marges sur le terrain de l’Espanyol Barcelone pour reléguer les Blaugranas à deux points. Une victoire acquise notamment grâce à Karim Benzema (32 ans), auteur d’une sublime talonnade reprise victorieusement à bout portant par Casemiro, unique buteur de la soirée.

A l’issue de ce match en Catalogne, l’attaquant français a réagi à son geste décisif pour Zinedine Zidane et ses partenaires : «c’était un bon geste, mais le plus important, c’est le but derrière. Casemiro la met bien. L’appel ? Je vois le football de cette manière. Je savais que Casemiro venait par-derrière», a ainsi expliqué Karim Benzema dans des propos rapportés par Marca. Le numéro 9 du Real Madrid compte désormais 7 passes décisives en Liga en 2019-2020, auxquelles il faut ajouter 17 réalisations.