« La grande recrue de Florentino Pérez ». Ce titre de Marca ne concerne pas Kylian Mbappé ou Erling Braut Håland, mais Marco Asensio. Selon le journal ibérique, le club de la capitale espagnole a énormément d’espoirs pour son joueur de 24 ans, qui n’a pas pu jouer lors de la saison écoulée à cause d’une grave blessure au genou. Il devrait cependant pouvoir disputer la fin de saison.

Florentino Pérez se serait même réuni avec lui, et lui aurait fait savoir qu’il compte sur le soutien du club. Il sera donc la grande recrue à disposition de Zinedine Zidane pour cette fin de saison et même pour le prochain exercice. Le média rajoute que l’entraîneur français apprécie énormément l’ancien de Mallorca et que Luis Enrique, le sélectionneur espagnol, comptait même sur lui pour l’Euro.