La course pour le titre de champion d’Espagne est pleine de suspense cette saison ! Au lendemain de la victoire du FC Barcelone face à Bilbao (1-0, 31e journée) , le Real Madrid a pour ambition de faire de même face à Majorque (18e) et ainsi reprendre la tête de la Liga, grâce à une meilleure différence de but particulière

Pour tenter d’y parvenir, Zinedine Zidane aligne un 4-3-3 avec, petite surprise, la titularisation de Gareth Bale. Le Gallois évolue aux avant-postes en compagnie de Vinicius Jr et Karim Benzema. Eden Hazard évolue lui au poste de numéro 10. En face, Vicente Moreno, opte pour un 4-2-3-1. On surveillera dans cette équipe notamment le jeune milieu offensif japonais, Takefusa Kubo, prêté par le Real Madrid.

Les compositions officielles

Le XI du Real Madrid : Courtois – Carvajal, Ramos, Varane, Mendy – Valverde, Modric, Hazard – Bale, Benzema, Vinicius Jr

Le XI du Real Majorque : Reina – Pozo, Valjent, Raillo, Sedlar – Baba, Febas – Dani Rodriguez, Kubo, Lago Junior – Budimir