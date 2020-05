La suite après cette publicité

Arrivé cet hiver au Real Madrid en provenance de Flamengo, le jeune milieu de terrain brésilien Reinier (18 ans) évolue avec la réserve (la Castilla) en troisième division espagnole afin de s’adapter à son nouveau pays. Absent pendant pour cause de participation au tournoi de qualification olympique, Reinier a ensuite disputé trois rencontres au cours desquelles il a inscrit 2 buts et délivré une passe décisive. Très intéressant pour ses débuts, il va continuer à prendre du galon et Zinedine Zidane entend bien lui donner plus de responsabilités.

D’après les informations de AS, le coach français lui a proposé de participer aux prochains entraînements avec l’équipe première. Après avoir déjà été testé une fois, Reinier a réalisé un second test au coronavirus et attend le bilan des examens. Négatif la première fois, il n’a plus qu’à avoir le même résultat pour rejoindre le groupe professionnel. Le joueur malgré le confinement mis en place en Espagne a réussi à rester en forme et à s’entraîner régulièrement souligne le journal espagnol.