Zinedine Zidane avait essayé de relancer James Rodriguez (28 ans) en lui offrant une titularisation le 21 juin dernier face à la Real Sociedad (2-1). Malheureusement pour le milieu offensif colombien, cette opportunité n’a pas été couronnée de succès. Cantonné au banc de touche, l’ancien Monégasque ne comprend pas le traitement réservé par son entraîneur. Présent en conférence de presse avant la rencontre face à Getafe, l’entraîneur du Real Madrid s’est exprimé en toute transparence sur le cas James.

Conscient du mal-être exprimé publiquement par son joueur sur sa situation personnelle, Zidane s’est montré plutôt compréhensif. « Il dit la vérité, il veut jouer plus et c’est normal. Je le comprends. Il est là, il s’entraîne et nous continuerons jusqu’au bout de cette façon, » a ainsi commenté le technicien français des Merengues. James Rodriguez devra donc se contenter des miettes…