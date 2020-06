La suite après cette publicité

Demain soir à 22 heures, le Real Madrid va affronter Majorque au centre d’entraînement de Valdebebas (match à suivre sur notre site en direct en live commenté). Avant cette rencontre, Zinedine Zidane s’est présenté en conférence de presse ce mardi. L’occasion pour lui d’évoquer le cas de Takefusa Kubo (19 ans), en prêt cette saison.

«Il fait une bonne saison à Majorque. Il est en train de jouer et c’est qu’il recherchait ainsi que le club. Il est un joueur intéressant, de présent et d’avenir. Sa bonne saison me met en joue. Mais demain, il restera à la maison. Qu’il continue ainsi et nous verrons ce qu’il se passera l’année prochaine ». Des mots qui doivent faire plaisir au principal intéressé.