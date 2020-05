Dès la survenance de la covid-19, dans notre pays, le 02 mars 2020 ,le président de la République avait multiplié les audiences. Ainsi, classe politique, membres de la société civile, autorités religieuses et coutumières,le monde des arts et de la culture tous ont été reçus par Macky Sall. Dans ce sillage, les leaders politiques les plus en vue, avaient répondu à l’union sacrée. Au sortir de leurs entrevues respectives avec Macky Sall, ils avaient tous lâché leur plus beau sourire et glissé à leur hôte que leurs portes étaient ouvertes en grand. Cela, en attendant la prochaine divergence. Depuis, le président de la République n’avait reçu de critiques .Mêmes les opposants les plus irréductibles s’étaient transformés en spectateurs. Seulement avec sa dernière sortie annonçant des mesures d’assouplissement dans la lutte contre la maladie à coronavirus, la donne semble être tout autre. Macky Sall ne roule plus en roue libre !

Les protagonistes trouvent toujours un bel alibi pour filer en solitaire. On oublie la cohésion nationale de façade. La division n’appartient plus au passé. Et c’est le retour fulgurant au premier rang des rancœurs. Ainsi, aussitôt après l’adresse du 11 mai du président de la République, invitant ses compatriotes à “vivre” avec le virus, les tirs groupés se sont abattus sur Macky Sall. Les réactions de désapprobation fusent de partout.

Abdoul Mbaye n’avait pas participé aux audiences au Palais. Pourtant, il avait salué les décisions du président : « les mesures fortes viennent d’être prises, s’était exclamé l’ancien Premier lorsque Macky Sall avait décidé le 14 mars , de la fermeture les écoles, de l’interdiction des rassemblements publics… Réaction qui tranche d’avec celle d’après sortie de Macky Sall lundi dernier. « Le Sénégal est le premier pays à renoncer totalement aux mesures de lutte contre la covid-19 au moment où elle y atteint son pic », a écrit l’ancien premier ministre.

Ousmane Sonko n’a pas été tendre avec le Chef de l’Etat. Face à la presse mercredi, le leader du parti Pastef a qualifié de fiasco la gestion de la covid-19, par Macky Sall. Un autre opposant qui n’a pas raté le Chef de l’Etat, c’est bien l’ancien ministre de l’énergie, Thierno Alassane Sall qui a sorti l’artillerie lourde, «A l’épreuve des faits, l’homme fort du Sénégal a rendu l’État impuissant comme jamais auparavant», a posté le leader de la République des Valeurs. Le Rewmi d’Idrissa Seck a aussi commenté la sortie du président Sall invitant ses compatriotes après deux mois de combat à apprendre à “vivre” en présence du virus.

Le vice -président du parti, Dethié Fall a dit toute sa déception. Ces critiques acerbes à l’encontre du président de la République ne sont pas restées sans réponse.A la guerre comme à la guerre, les proches du président Sall sont montés au créneau pour porter la réplique. Dans les colonnes du journal Le Soleil, l’actuel secrétaire général de la présidence de la République invite Abdoul Mbaye de façon larvée à plus de modestie. La présidente du Conseil Economique Social et Environnemental(Cese) n’a pas aussi laissé le terrain aux opposants .

Répondant aux détracteurs du Chef de l’Etat, Aminata Touré lance cette pique : «on ne parle pas ici d’abandon de mesures, il faut laisser de côté les manœuvres politiques politiciennes».Fin de la trêve politique pourrait-on dire. Le président de la République a rouvert lés écoles, lieux de culte et de commerce. Mais en même temps, il rouvre les hostilités autour de l’adversité politique en cours. Une situation qui ne le sert pas du tout. En effet, la pandémie paraissait comme une aubaine pour lui. D’autant que depuis le début de la crise sanitaire, Macky Sall avait connu un temps de répit, agissant quasiment sans contrainte .

Même lorsque qu’un parfum de scandale avait été ébruité par la presse, concernant l’attribution des marchés des vivres destinés aux ménagés vulnérables affectés par la Covid-19, l’opposition n’avait pas jugée utile de réagir. La gestion du pouvoir n’est pas un long fleuve tranquille. Un dirigeant a beaucoup de paramètres et de contingences à prendre en compte. Quand il s’agit de prendre une décision. Macky Sall l’aura appris à ses dépens. S’opposer est la posture la plus confortable .Ceux qui nourrissent l’ambition de présider aux destinés d’un peuple occupent le ministère de la parole.

Diaraf DIOUF

