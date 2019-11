Seydina Fall alias Bougazelli, ex-député de l’Apr, dort depuis vendredi 22 novembre, à la chambre 42 Vip de la prison centrale de Rebeuss.

Cellule Vip

L’ex-député de Guédiawaye, Seydina Fall cité dans une affaire de trafic de faux billets de banque, est dans une cellule Vip. Selon le quotidien Les Echos, il est plus précisément à la chambre 42 de ladite prison.

Confortable

La chambre 42 fait partie des cellules les plus confortables de la prison. Et c’est cette chambre qui avait accueilli Karim Wade, fils de l’ancien Président, Me Abdoulaye Wade, qui avait été condamné, en 2013, dans le cadre de la traque des biens mal acquis.

Démission…

Responsable politique de l’Alliance pour la république (Apr), Bougazelli a démissionné de son mandat de député pour répondre à la justice. Selon les accusations de ses présumés complices, il serait le cerveau d’une bande organisée de trafic de faux billets de banque.