Rebeuss: Deux hommes en Burqa avec de fausses hanches et de faux seins arrêtés dans une mosquée

Deux hommes déguisés en femme ont été arrêtés à la sortie de la mosquée Malick Sy non loin de Rebeuss, rapporte L’Observateur. De nationalité sénégalaise, les mis en cause, établis en Arabie Saoudite et séjournant actuellement à Dakar, étaient habillés en Burqa avec de fausses hanches et de faux seins. Ils sont placés en garde à vue à la Sûreté urbaine de Dakar.

Quid de leur accoutrement ? Ils sont soupçonnés de préparer un attentat terroriste à Dakar. Mais, selon les suspects, la raison est toute autre. Ils disent vouloir braquer un magasin d’un de leurs parents sis au quartier de Rebeuss.

Pourtant, les mis en cause sont membres d’une richissime famille commerçante établie entre la Médina et Rebeuss. La police, qui est sur plusieurs pistes, a ouvert une enquête pour tirer au clair cette affaire.