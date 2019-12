Il s’est confié à nos confrères du journal l’Obs. Le Dr Babacar Diop, « agressé » par les gardes pénitenciers alors qu’il séjournait à Rebeuss, a raconté à nos confrères les deux semaines de calvaire passées à la MAC de Rebeuss.

« Je connais leurs noms et je les ai bien identifié…« , souligne le Dr Babacar Diop qui raconte son séjour infernal à Rebeuss: » Tout est parti du fait qu’un des gardes a voulu m’intimider. Il m’a insulté de mère, j’ai répliqué, il m’a frappé, je lui ai rendu les coups. C’est alors que les autres gardes sont venus, ils étaient quatre, pour me passer à tabac. C’est vers 10h 30 minutes et manifestement, la consigne était d’éviter, à tout prix, que je sorte de la prison avec toute mon intégrité physique « .

La « fausse » déclaration…

Il poursuit : « après mon agression, l’administration pénitentiaire m’a obligé à faire une déclaration pour dire que je me porte bien… » , il refuse de s’exécuter. Non sans rappeler les conditions de détention. » On nous serrait comme des sardines dans une boîte. Il y avait une seule toilette pour plus d’une centaine de personnes « , regrette le camarade de Guy Marius Sagna arrêté en même temps que lui, alors qu’ils manifestaient contre la hausse du prix de l’électricité.