La santé du journaliste Adama Gaye se détériore. En effet, d’après l’As, le journaliste n’est pas au meilleur de sa forme depuis quelques jours.

Etat clinique inquiétant…

En prison pour atteinte à la sûreté de l’Etat et offense au chef de l’Etat, la santé de Adama Gaye inquiète. Et selon des sources proches de la famille du journaliste, qui se sont confiées à nos confrères, le taux de glycémie de Adama Gaye, âgé de plus de 60 ans, est monté à un niveau inquiétant.

Colère de ses avocats…

Le journaliste Adama Gaye devait faire face au Doyen des juges, Samba Sall, ce jeudi 29 mars 2019… Une rencontre qui n’a finalement pas eu lieu Parce que, tout simplement, le juge a posé un lapin aux avocats du consultant. D’où l’ire de ses conseils qui accusent l’Etat de « mettre en œuvre une politique criminelle d’arrestation et de détention arbitraire contre ses citoyens dissidents… »

Rappel…

Accusé d’offenses au chef de l’État et d’atteinte à la sûreté de l’État, M. Gaye a été arrêté par des éléments de la Division des investigations criminelles (Dic), le lundi 29 juillet, à son domicile à Dakar. Une arrestation intervenue juste après une rencontre avec Me Abdoulaye Wade.

Senego