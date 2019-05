Recasement des ambulants : Bounama Faty et ses partenaires, rencontrent des maires pour l’installation de cantines dans leurs communes

Dans le cadre de la lutte contre le désencombrement et l’occupation anarchique de la voie publique, les responsables des groupes BLB et Allô Dakar ont mis en place un système de recasement avec des cantines préfabriquées en bois pour faciliter l’usage et la désinstallation. Un projet d’envergure nationale auquel les maires des grands centres urbains et conseillers départementaux ont été associés non seulement pour l’acquisition des cantines, mais aussi pour leur emplacement dans les différentes communes. Avec leur partenaire Italien, BLB Group et Allô Dakar multiplient les rencontres d’échanges avec les maires et les conseils municipaux du pays pour l’appropriation du projet par les populations, particulièrement les jeunes. Il faut signaler qu’après les communes de Fass – Gueule tapée – Colobane et celle de Thiaroye, plusieurs autres maires comme celle de Golf Sud, ont déjà manifesté leur intérêt. Il s’y ajoute également que ce programme organisationnel entre en droite ligne de la mesure prise par le président de la République pour aller en croisade contre l’insalubrité et la pagaille urbaine.

