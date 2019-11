Mame Makhtar met sa menace à exécution, l’Ong Jamra a publié un échantillon de listes d’associations d’homosexuels et de lesbiennes qui ont reçu des récépissés du ministère de l’Intérieur, selon une note de Jamra reprise par Source A et Rewmi quotidien. Voici la liste :

– AIDES-SÉNÉGAL enregistrée le 5 mars 2012 par le Ministère de l’Intérieur sous le récépissé numéro 15444/MINT/DAGAT/DEL/AS. Elle est la plus active des associations LGBT sénégalaises, avec ses 635 membres (leur Président, Djadji Diouf, est également porte-parole du réseau AFRICA-GAY).

– PRUDENCE enregistrée le 19 décembre 2005 par le Ministère de l’Intérieur sous le récépissé numéro 12345/MINT/DAGAT/DEL/AS.

– ESPOIR HOPE enregistrée le 24 janvier 2012 par le Ministère de l’Intérieur sous le récépissé n°15420/MINT/DAGAT/DEL/AS…

Sur cette liste, il n’y a pas de récépissé délivré par Aly Ngouille Ndiaye, qui avait démenti avoir délivré des récépissés à 16 associations d’homosexuels et de lesbiennes.

Toutefois, le ministère de l’Intérieur a délivré 7 récépissés, sous le présent régime, en plus des 9 délivrés par l’ancien régime.