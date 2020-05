Pour s’occuper de notre ventre pendant une semaine, on adopte ces repas minceur composés spécifiquement pour favoriser les bonnes bactéries et rétablir un bon confort digestif . Au menu : zéro gluten, pas de sucre, mais beaucoup de probiotiques et d’aliments aux effets antibactériens.

Vous avez la désagréable sensation d’être serrée dans vos vêtements ou de sortir systématiquement gonflée de table ? Pour s’attaquer à ce ventre rebelle, il faut adopter quelques bons réflexes alimentaires, des exercices ciblés sur la ceinture abdominale, et des menus qui favorisent les bonnes bactéries.

Cette semaine de menus spécial ventre plat a été élaborée en suivant les conseils de la coach nutritionniste Valérie Orsoni pour retrouver une digestion sereine et un ventre sans ballonnements.

Les bons réflexes pendant cette semaine ventre plat

On adopte les aliments à IG bas : côté féculents, on choisit les céréales "brutes" (quinoa, sarrasin, riz, millet) mais on évite les sucreries, les féculents très cuits, les purées, le pain blanc, les brioches. Et on privilégie les 5 aliments meilleurs à IG bas. En dessert : on adopte les fruits faiblement sucrés comme les fruits rouges : fraises, framboises, cassis, myrtilles. Et on fait l'impasse pour les plus sucrés comme la mangue ou les cerises. On diminue les quantités. Plus on mange, plus la digestion est longue. Résultat : les aliments ont tendance à fermenter et on gonfle. Mieux vaut passer à 4 petits repas par jour en intégrant une collation dans l'après-midi. Ou même 5 repas en mangeant le fruit du petit-déjeuner un peu plus tard dans la matinée. On ne boit pas pendant le repas. Hormis un thé à la menthe tiède quand on se sent gonflée. En effet, le liquide absorbé va dissoudre les enzymes digestifs contenus dans la salive et l'estomac, ce qui allonge le temps de digestion.

