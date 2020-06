La ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants, Ndèye Salimata Diop Dieng, a remis une pompe solaire pour le Projet Ucad rural sur sa plateforme de Niakhène. Ce, pour soutenir les activités de recherche et de production que l’institution y déroule au profit des femmes. La cérémonie officielle de remise s’est tenue, ce mardi 23 juin, à la salle de conférence dudit ministère.

Elle a noté la présence, notamment, du maire de la commune de Niakhène, Moustapha Sylla, du recteur de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad), Pr. Ibrahima Thioub, et de la représentante des femmes de Niakhène.

Une promesse honorée au profit des femmes

Il s’agit d’une pompe solaire Hmt 90 mètres avec un débit journalier de 180 mètres cubes/jour, dotée d’un système immergé et un champ solaire photovoltaïque de 1 240 kW et d’un panneau solaire avec une sécurisation antivol.

Par cet acte, Madame le Ministre a tenu à se libérer de l’engagement qu’elle avait pris d’appuyer «la belle expérience en cours de développement» au profit des groupements de femmes de la commune de Niakhène.

«Au regard de ce contexte très favorable, l’équipement que j’ai le plaisir de mettre à la disposition du campus rural de Niakhène se veut une contribution à cette belle dynamique que nous avons en partage, dès lors que ce sont les femmes et leur groupement qui en sont les principales bénéficiaires», a-t-elle souligné.

Ainsi, Salimata Diop Dieng estime que cette «modeste contribution de son département ministériel pourra aider à élargir les espaces d’exploitation et à accroitre la production et la productivité, tout en réduisant la pénibilité du travail».

A l’en croire, le campus rural de Niakhène est «assurément un excellent modèle à dupliquer partout où cela est possible. Mon département est disposé à être partie prenante d’un passage à l’échelle».

«Une belle expérience qui doit servir de modèle»

Madame le Ministre est convaincue que si ce projet Ucad rural a pu se réaliser dans cette localité, c’est surtout grâce à «la clairvoyance et à l’ouverture d’esprit» du maire de la commune de Niakhène qui, selon elle, a «su aménager le cadre de l’environnement propice à cette belle expérience qui doit servir de modèle pour toutes les collectivités territoriales».

La ministre de la Femme a, par ailleurs, profité de l’occasion pour remercier le recteur de l’Ucad, le professeur Ibrahima Thioub, pour «ce précieux appui à la politique nationale d’autonomisation de la femme que le chef de l’État, Macky Sall, a érigée en priorité dans la deuxième phase du Plan Sénégal émergent (Pse).

Une contribution magnifiée à sa juste valeur

Les femmes de Niakhène ont apprécié et magnifié à sa juste valeur cette contribution de la tutelle en leur faveur. En effet, selon leur représentante, Mme Awa Diouf, cette pompe va, sans doute, «soulager les femmes dans leurs activités et augmenter leurs revenus car, non seulement l’alimentation en gasoil est trop coûteuse, mais également, il faut aller d’un village à l’autre pour s’en procurer».

Souhait pour une collaboration et d’un partenariat pérenne

Le maire de la commune de Niakhène, Moustapha Sylla, pour sa part, a remercié «vivement» Madame le Ministre pour «tous les efforts soutenus» au bénéfice de la population de sa commune, non sans souhaiter «vivement que cette cérémonie de remise de pompe solaire marque le départ d’une collaboration et d’un partenariat pérenne entre le projet Ucad rural de Niakhène et le ministère de la Femme».

«Cette pompe solaire était «la priorité des priorités»

Selon le Pr. Thioub, Recteur de l’Ucad, cette pompe solaire était «la priorité des priorités» par rapport aux doléances de la population de Niakhène, les femmes notamment. «Madame le Ministre, vous l’avez fait pour appuyer l’Ucad, pour appuyer la commune de Niakhène, pour appuyer les groupements de femmes de Niakhène», s’est-il réjoui.

Prix de l’Excellence pour le leadership local dans le domaine de l’engagement, remporté

Le Pr. Thioub signale que son université travaille avec Niakhène depuis des années et les résultats, qui commencent à tomber, sont positifs et ont été salués par le premier prix qu’ils ont remporté». Il s’agit, ici, du prix de l’Excellence pour le leadership local dans le domaine de l’engagement.

«Rapprocher l’université et les communautés»

Le Projet Ucad rural, selon son coordonnateur, Pr. Mame Samba Mbaye, est un dispositif qui a été créé à l’Ucad pour «améliorer les déterminants de la vie». Il vise principalement à «rapprocher l’université et les communautés».

