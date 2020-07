« Je peux pardonner et demander même des excuses à tout le monde mais, sauf à Yakham et à Farba. Ces derniers m’ont touché au cœur. Ils ont offensé ma dignité, mon honneur. Je leur exige des excuses publiques » Je n’ai jamais dit à un quelconque griot que je suis prêt à passer l’éponge sur le différend qui me lie à eux. Ils ont tronqué, falsifié le discours que j’ai tenu devant eux, chez moi. Qu’ils aillent dans les médias pour revenir sur leurs propos offensants sur ma personne »

Cet article Réconciliation avec Yakham et Farba : Cissé Lo dément les « griots »de l’apr est apparu en premier sur Sunubuzz.