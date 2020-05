La Ligue sénégalaise des droits humains (Lsdh), à travers un communiqué, a exprimé « ses vives préoccupations face à la récurrence des décès au niveau de la Maison d’Arrêt et de correction de Diourbel et a fait siennes l’anxiété et l’inquiétude des familles des détenus ». Me Assane Dioma Ndiaye et Cie interpellent l’Observatoire national des lieux de privations de liberté. Voici le communiqué :