Réélection de Macky Sall : l’hommage d’Amadou Ba à Marième Faye Sall

A la cérémonie de passation de service, Amadou Bâ a ouvert une parenthèse sur la politique pour remercier tous les responsables politiques de Dakar et des Parcelles.

Il a particulièrement magnifié les efforts de la Première Dame Marième Faye Sall qui, dit-il, ont permis d’avoir de bons résultats à Dakar lors de la présidentielle. «Je suis sûr que sans elle, on n’aurait pas obtenu les résultats enregistrés», persiste-t-il.

Amadou Bâ a rappelé qu’il est entré en politique grâce au Président Sall qui, à un moment, lui a demandé d’adhérer à sa vision et de travailler à ses côtés. «Ce que nous avons fait lors du référendum. Il m’a ensuite fait confiance, me mettant tête de liste de Dakar aux dernières Législatives. D’ailleurs, je ne revendique jamais le titre de tête de liste. Ce n’est pas important pour moi. Ce qui l’est, c’est de participer à une œuvre commune. Et tout récemment, le chef de l’Etat m’a demandé de coordonner un peu les activités politiques dans Dakar pour la Présidentielle. Là aussi, de manière collective, on a eu des résultats», explique-t-il.

Sur ce, il estime être un homme de devoir au service du chef de l’Etat. «Quand il me demande d’aller faire une mission, je le fais. Dès que la mission se termine, je retourne dans mes activités pour m’occuper de mes dossiers. Ce que je sais très bien faire», a-t-il conclu.