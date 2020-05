Déprime, mauvaise humeur, fatigue… La réflexologie plantaire nous aide à nous sentir mieux. 10 automassages à tester.

Le saviez-vous ? La médecine traditionnelle chinoise considère que le corps est (en permanence) parcouru par une énergie vitale – le Qi. Cette « force vitale » nécessaire à toutes les fonctions de l’organisme se déplace le long de « canaux » spécifiques : les méridiens d’acupuncture.

Il existe 12 méridiens d’acupuncture principaux qui traversent et irriguent les organes majeurs du corps – le foie, le cœur, le rein, la vessie, la vésicule biliaire… Lorsque l’énergie (le Qi, donc) circule mal dans un (ou plusieurs) méridiens, on voit apparaître des symptômes spécifiques : fatigue, irritabilité, douleurs articulaires et musculaires, déprime…

La réflexologie plantaire, c’est quoi ?

Bonne nouvelle : en agissant sur des zones spécifiques (que l’on appelle « zone réflexes ») il est possible d’harmoniser la circulation des énergies dans le corps. C’est le principe de la réflexologie – qui peut être plantaire (avec des points et des zones réflexes sous ou sur le pied) ou palmaire (avec des zones réflexes dans la main). Et cette discipline ne date pas d’hier puisqu’on en a trouvé des traces il y a 7000 ans, en Inde, en Chine et en Égypte…

Attention ! Si la réflexologie constitue un atout pour la « bobologie » du quotidien (les maux de ventre, les maux de tête, les troubles digestifs…), cette discipline ancestrale ne remplace pas une consultation médicale. En clair : si le problème persiste et/ou s’aggrave, une visite chez le médecin s’impose sans tarder…

Source : Réflexologie en 40 points magiques, Philippe Rizzo et Isabelle Bruno, éd. Hachette bien-être.

À lire aussi :

Bien-être: mini-séance de réflexologie

Issu de la médecine chinoise, le Shou-Zu soulage les douleurs

J’ai testé la réflexologie plantaire

Inscrivez-vous à la Newsletter Top Santé et recevez gratuitement votre livret de recettes légères et gourmandes

Bonjourdakar

L’article Réflexologie plantaire : 10 points qui soulagent (presque) tout est apparu en premier sur Snap221.info.