La situation qui prévaut à Touba avec la multiplication des cas communautaires a fait réagir le ministre de l’intérieur. Aly Ngouille Ndiaye qui s’exprimait ce dimanche, sur Benno Fm, dans la cité religieuse a déploré le relâchement noté du côté de la population.

Et pour y mettre un terme, le premier flic du pays a déclaré à qui veut l’attendre qu’il ne sera plus accepté que des gens exposent la population, avec le refus de port du masque devenu une obligation au Sénégal

«Toute personne qui se hasardera à refuser de porter des masques sera exposé à des sanctions. Les fauteurs seront arrêtés et s’exposeront à des amendes qui iront jusqu’à 20 000 francs. Et il faudra payer pour être libéré et il n’y aura aucune tolérance dans ce sens», a joué à se faire peur le ministre maire de la commune de Linguère.

Actusen.sn

assirou.sn

