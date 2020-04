[DIAPORAMA] 7 délicieuses façons d’accommoder les spaghetti, expliquées par Sybille Montignac, diététicienne et spécialiste de la méthode Montignac, le régime à index glycémique bas.

Le régime IG (index glycémique) bas est généralement évoqué dans le cadre d’un régime amaigrissant. Il a des qualités indéniables, car n’engendre pas de frustration par l’exclusion des glucides ou des matières grasses , comme peuvent le faire d’autres régimes. Il permet aussi de ressentir de la satiété, et donc d’avoir moins envie de manger.

L’index glycémique des aliments est noté sur 100. Les aliments sont considérés avoir un IG élevé si celui-ci est supérieur à 70, modéré s’il est compris entre 55 et 70, et bas s’il est inférieur à 55.

Mais l’IG d’un aliment peut varier selon la façon dont il est transformé. Ainsi, une pomme de terre en robe des champs aura un IG plus modéré qu’une purée de pommes de terre. Le même principe s’applique aux fruits, qui ont un IG plus élevé une fois réduits en jus. La durée de cuisson aura aussi un impact : des pâtes ou du riz cuits longuement verront leur IG augmenter : mieux vaut donc s’orienter vers des cuissons al dente. Notamment pour ces recettes de spaghetti expliquées par Sybille Montignac, diététicienne et spécialiste de la méthode Montignac, le régime à index glycémique bas. Des spaghetti bien cuits ont un IG de 55 alors que les même spaghetti cuits al dente ont un IG de 40.

