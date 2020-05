Le Service d’hygiène de Fatick est en train d’effectuer un excellent travail dans le cadre de la prévention et de la désinfection liée à la propagation du covid-19.En effet, les cinq sous-brigades du département commandés par le capitaine Niass sont à pied d’œuvre pour contrer le covid-19 mais leur seul hic,c’est qu’ils ne disposent que d’un seul véhicule. Les autorités au plus haut niveau devraient parer au plus pressé car il est incompréhensible que le Service régional de l’hygiène de Fatick ne soit doté que d’un seul véhicule. C’est difficilement admissible.

Assane SEYE-Senegal7