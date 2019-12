Le président du Club Sénégal Émergent ( CSE) était l’invité de Rfm matin de ce jeudi. Il a abordé le point sur les divergences récurrentes au sein de l’Apr sous fond d’invectives.

« Hier quand j’ai allumé ma télévision, je pensais que quelque chose de grave se passait au Sénégal à cause de tous ces débats polémiques. Quand on occupe certaines responsabilités, on doit mettre ses intérêts personnels de côté pour défendre la République », a martelé Youssou Diallo.

Le président du CSE a également informé qu’a son retour, le président de la République mettra de l’ordre au sein de son parti : « La récréation sera terminée au retour de Macky. Tout ce désordre là va prendre fin. Et Il est temps que les choses soient clarifiées », insiste-t-il.

Pour la question du troisième mandat sur lequel il est interrogé, M. Diallo à son tour évite le débat : « c’est l’affaire de Macky Sall. Au moment opportun, il se prononcera », dit-il.



source : seneweb

