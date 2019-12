Ça vole bas entre les frères de parti (Apr), Moustapha Cissé Lô et Yakham Mbaye. Accusé par ce dernier d’être « un maître-chanteur », qui a usé de moyens non conventionnels pour obtenir « plus de 4500 tonnes d’engrais, le député de la majorité n’a pas tardé à réagir. En effet, Cissé Lô, a publié, via des statuts WhatsApp, des vidéos sur lesquelles on peut apercevoir, le directeur du quotidien national, en boîte de nuit, entouré de jeunes dames et hommes fumant de la chicha.

L’acte du vice-président de l’Assemblée nationale, sonne donc comme une volonté de ternir l’image de Yakham Mbaye, qui n’a pas du tout été tendre avec lui, dans une interview, publiée à grande pompe, ce lundi.

SENEWEB

