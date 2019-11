Le ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural s’est rendu ce mercredi à Afignam dans le département de Bignona. Moussa Baldé procédait ainsi au lancement des travaux de réhabilitation des ouvrages de batardeau et de digue de protection, au remplacement et à la mise au point des équipements électromécaniques. Voici en images sa visite de terrain.