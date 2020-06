Mis en place il y’a deux mois, le groupe de travail de la FSF pour la remise en service du stade Demba Diop s’est réuni aujourd’hui.

Le Comité d’Urgence, élargi au groupe de travail sur les infrastructures de la Fédération Sénégalaise de Football s’est réuni ce jeudi en présence du Directeur des Infrastructures Sportives du Ministère des Sports pour discuter de la stratégie des projets d’infrastructures de la FSF et de la validation du planning général de réhabilitation et modernisation du stade Demba DIOP de Dakar rapporte un communiqué de l’instance.

Ainsi, concernant le stade Demba Diop, cédé par l’État à la fédération sénégalaise de football, des décisions ont été prises. Fermé depuis 2018, et dans un état de délabrement avancé, le projet de réhabilitation est lancé.

Le groupe de travail va concevoir un document d’orientation à la réalisation du projet de réhabilitation et de modernisation du stade Demba DIOP en plus d’organiser une visite pour faire l’état des lieux dudit stade.

Il est aussi décidé d’engager un cabinet spécialisé pour évaluer l’état structurel et environnemental du stade et déterminer les travaux à réaliser dans le cadre de sa réhabilitation et de sa modernisation suivant les orientations fixées par la FSF.

Et pour conclure la procédure, il sera lancé au plus tard le lundi 15 juin 2020 un avis à manifestation d’intérêt en procédure d’urgence pour le choix de l’architecte.

