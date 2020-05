Avec l’arrêt définitif de la saison 2019-2020 de Ligue 1 et l’utilisation d’un système de quotients par la Ligue de Football Professionnel (LFP) pour déterminer le classement final, le Stade de Reims a terminé à la sixième place. Une bonne nouvelle pour le SDR et son président Jean-Pierre Caillot, qui verront certainement la Ligue Europa lors du prochain exercice. La reprise n’est donc plus d’actualité en France mais l’homme fort du club champenois a été invité à s’exprimer sur le retour de la Bundesliga dans un entretien accordé à L’Équipe . Et le boss de Reims appelle à la prudence.

«On se focalise sur l’Allemagne mais n’oublions pas que la pandémie là-bas n’a jamais, et de loin, atteint le niveau de la France et du sud de l’Europe. On parle de reprise, mais attendons de voir si ces Championnats vont aller au bout ou pas. En Angleterre, on commence à entendre des voix s’élever contre la reprise. Je ne suis pas devin mais il me semble que le virus continue de circuler. La vie a repris, et je m’en félicite, mais on a tous des masques dans la rue. Il faut rester prudent», a lâché le président du SDR ce samedi au journal sportif.