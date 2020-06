Après les mesures d’assouplissement dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, certains se sont permis de penser que la maladie à “probablement” reculé. Une insinuation qui pourrait être invalidée par la multiplicité des cas de contamination, mais également de décès notée ces derniers jours.

Venue procéder à la cérémonie de remise de masques aux femmes du département de Guédiawaye, la ministre de la jeunesse a regretté ce qui pourrait être considéré comme un manque de responsabilité face à l’évolution de la covid-19. Ainsi, elle déplorera ces rassemblements au niveau des plages et le non port de masques qui est de plus en plus visible, particulièrement dans le département. “Il faut qu’au niveau des communautés, la lutte puisse se poursuivre et s’intensifier car le relâchement est visible”, se désolera le ministre de la jeunesse.

Elle invite aussi, dans ce contexte inédit, à la vigilance, la sensibilisation et rassure être en première ligne, en tant que fille de la localité, bien impliquée dans la guerre sanitaire…