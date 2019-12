Face aux députés, jeudi 12 décembre, pour le vote du projet de budget 2020 de son département, le ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection de l’Enfance, Ndèye Sali Diop Dieng, a annoncé la relance de la campagne de retrait des enfants de la rue mais aussi le renforcement des financements destinés aux femmes, entre autres projets.La question du retrait des enfants de la rue a été au cœur des débats hier, jeudi 12 décembre 2019 à l’hémicycle, lors du vote du projet de budget 2020 du ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection de l’Enfance. Répondant aux nombreuses interpellations des députés, le ministre Ndèye Sali Diop Dieng a indiqué que le programme de retrait des enfants de la rue sera relancé et mis en œuvre à travers un projet de loi qui sera soumis au Chef de l’Etat. Parmi les activités dans le cadre du programme Enfance de son département pour l’année 2020, le ministre a souligné la poursuite du plaidoyer pour l’adoption du Code de l’enfant, le plaidoyer et la sensibilisation pour l’amélioration de l’image de l’enfant en ligne et dans les médias et la poursuite de la mise en place de Comités départementaux de promotion de l’enfant.En effet, les activités relatives au programme Autonomie économique des femmes en 2020 sont la finalisation des travaux de construction et d’équipements des Centres départementaux d’assistance et de formation pour la femme (Cedaf) de Kaffrine et d’Oussouye, le démarrage des travaux de construction du Cedaf de Kaolack, le financement des activités économiques des femmes et des filles etc. Sur ce, Ndèye Sali Diop Dieng a fait savoir que le Fonds national de l’entreprenariat féminin et le Fonds national de crédit pour les femmes accorderont des financements globaux de 970.000.000 F Cfa et 420.000.000 F Cfa aux femmes.En ce qui concerne le programme Famille et Genre, il est prévu l’accélération du processus d’institutionnalisation du genre dans les ministères, le renforcement des capacités techniques des administrations en matière d’intégration du genre dans les politiques publiques, l’intensification de la lutte contre les violences basées sur le genre et les mutilations génitales féminines (Mgf), entre autres. Selon le ministre, les violences basées sur le genre (Vbg) demeurent une question aigue, à laquelle il faudra trouver une réponse à travers la mise en œuvre du Plan national d’action contre les Vbg. Elle a souligné que le Comité technique national pour l’élimination des violences basées sur le genre va poursuivre le renforcement du cadre juridique pour l’élimination des violences faites aux femmes, aux filles et aux enfants.A en croire le ministre Ndèye Sali Diop Dieng, le budget 2020 de son département s’exécutera dans un contexte marqué par trois données majeures. La première est, selon elle, relative au basculement, le 1er janvier 2020, dans le nouveau cadre harmonisé des finances publiques au sein de l’Uemoa. Le deuxième élément de contexte porte sur la montée en puissance du Plan Sénégal émergent (Pse), dont la deuxième phase s’assigne comme objectif global de consolider les bases de la croissance économique acquise et de neutraliser les facteurs de vulnérabilité, d’exclusion et de discrimination. L’année 2020 marque, en effet, la fin de la Décennie de la Femme Africaine, le 25ème anniversaire de la Conférence de Beijing et le 20ième anniversaire de la Résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité. ­­Le projet de budget 2020 du ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection de l’Enfance a été adopté par les députés à l’Assemblée nationale hier, jeudi 12 décembre 2019. Ce budget est arrêté à 21.610.119.825 F Cfa en crédits de paiement. Les autorisations d’engagement s’élèvent à 93.107.056.262 F Cfa. Le budget du département de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection de l’Enfance va être réparti en quatre programmes : Autonomie économique des femmes ; Enfance, Famille et Genre et Pilotage, Coordination et Gestion administrative.

sudquotidien