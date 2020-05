Après la sortie du Pr Moussa Seydi dénonçant l’état de l’hôpital régional de Ziguinchor, le directeur de cabinet du ministre de la Santé avait apporté une réponse énergique, poussant certains observateurs à annoncer un malaise. Mais dans les colonnes de l’Observateur, Abdoulaye Diouf Sarr dément tout.

« Il n’en est rien » déclare d’emblée le ministre de la santé et de l’action sociale. Avant d’ajouter « Moussa Seydi est un professeur éminent et une figure emblématique de la lutte contre le Covid-19 ». Pour Abdoulaye Diouf Sarr « en tant que ministre de la santé, je le considère comme l’un de mes conseillers privilégiés en la matière. »

« Lorsque cette question avait été posée, ça m’a fait rire parce que je n’ai pas à ma connaissance entre Moussa Seydi et l’équipe du ministère de la santé » explique-t-il. Et prend en témoin le professeur Seydi, qui pour lui « peut valablement le confirmer. »

