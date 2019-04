12 Photos: Gamou de Baye Niass au Nigéria : des millions de talibés passent la nuit au stade la veille

Cheikh El Hadji Ibrahima Niasse a dépassé les frontières du Sénégal pour atterrir au Ghana et au Nigéria. Au Nigéria où il dispose plus de 15 millions de disciples, on célèbre chaque année sa naissance appelée « Niass Day » à tour de rôle (Yorouba, Haoussa…). Les innombrables disciples vont cette année rendre hommage au guide spirituel de la confrérie Niassène au stade régional de l’Etat du Kano.

Motivés et engagés à jamais, les plus de 15 millions de talibés de Baye Niasse ont décidé de faire les choses en grand pour honorer sa mémoire comme ils ont l’habitude de le faire chaque année. Attendus en masse, les fidèles ont commencé à envahir le stade dans la nuit du vendredi 5 avril 2019. L’événement prévu ce samedi 6 avril 2019, ils y passent la nuit en attendant la célébration de ce « Niass Day » en grande pompe.