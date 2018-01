26 bienfaits que le mariage procure selon l’islam

Le mariage est sacré. Egalement, il occupe une place importante aussi bien dans la religion que dans la société. Toutefois, au-delà de tout cela, il y a des bienfaits (insoupçonnés) que cache le mariage. Galsen221 vous en propose 26 qui, nous l’espérons, vous pousserons à passer la vitesse supérieure.

QUELQUES AVANTAGES LIES AU MARIAGE

1 /- Deux rakas d’un homme marié valent 70 fois plus que 2 rakas d’un célibataire.

2/- Certains péchés ne sont pardonnés que dans le cadre du mariage.

3/- Le mariage c’est la moitié de la religion d’après le prophète (S.A.W).

4/- Le mariage est une source de weurseuk (ressources bienfaits…).

5/- Quelqu’un qui se marie bénéficie de la garantie divine contre la fornication.

6/- Toutes les fois que les mariés se touchent (même si c’est une simple poignée de mains )DIEU :

-leur pardonne 50 péchés

-leur inscrit 50 tiyaabas

-leur élève de 50 daradias (degrès).

7/- S’ils s’embrassent (joue contre joue) DIEU :

-leur pardonne 200 péchés

-leur inscrit 200 tiyaabas

-leur élève de 200 daradias (degrés)

8/- Un rapport légal est supérieur en tiyaaba à 1 aumône constituée d’or.

9/- Lorsqu’on se lave (grand lavage-sangou sett) après les rapports sexuels ,le bénéfice (tiyaaba) qu’on en retire est le suivant :

DIEU vous inscrit les bienfaits de quelqu’un l’ayant adoré durant toute une année et cela pour chaque cheveu (tiyaaba diamou Yalla ate pour karaw gounek ).

Le bénéfice lié au grand lavage est supérieur au bénéfice résultant d’une aumône de 1000 moutons ,1000 bœufs ,1000 chameaux.

10/- Toute musulmane mariée qui tombe enceinte a les bienfaits d’un shahid (martyr dans l’islam).

11/- De même pour chaque douleur liée ou provoquée par la grossesse, elle est considérée comme ayant affranchi un esclave (gorel nga diaam).

12)- Enfin elle est considérée durant la grossesse comme quelqu’un qui a passé son temps à:

– jeuner en permanence ,

– prier en permanence ,

– faire la guerre sainte .

13/- Si la femme fait un avortement, elle aura en compensation de cet enfant perdu une place au paradis.

14/- Si la femme accouche elle est lassée de tout péché.

15/- Lorsqu’elle allaite son enfant (au sein bien entendu), pour chaque tétée, elle est considérée comme ayant affranchi 10 esclaves en vue de l’agrément de DIEU.

16/- Si l’enfant est sevré, tous les péchés de la maman sont pardonnés.

17/- Si elle est décédée au cours de l’accouchement, le paradis lui est garanti.

18/- Assister son mari (liguéyeul sa dieukeur) est supérieur en bienfaits au fait de donner en aumône l’équivalent de toutes les richesses du monde (moo eup yoolou sarakhé adina ak li ci biir).

19/- Le simple fait de regarder aimablement son mari équivaut à glorifier DIEU (sabaal Yalla).

20/- L’agrément du mari entraine celui de DIEU.

21/- Tout franc ou dirham donné ou toute dette pardonnée (au bénéfice du mari) équivaut aux bienfaits obtenus en effectuant un pèlerinage et une oumra agréés.

22/- Le simple fait de servir à manger à son mari équivaut en bienfaits obtenus à faire le pélerinage et la oumra.

23/- De même lorsqu’une femme offre un habit à son mari, elle est considérée comme ayant effectué le pèlerinage et la oumra. Cela équivaut également à un an d’adoration décompté pour chaque cheveu du mari. Donc autant d’années décomptées que de cheveux.

24/- Préparer soi mème à manger à son époux correspond en (tiyaabas) aux bienfaits découlant d’une mort pour la cause de DIEU (martyr dans la vie de DIEU, yoonou ku dèè ci jihaad) De mème ,une telle épouse n’entrera jamais en enfer (sa yaram haram na safara) .Enfin DIEU désignera 1000 anges qui demanderont pardon pour votre compte .

25/- De mème :

-fooTeul sa doome (laver le linge de son enfant )

-niaw sa mboubou doome (coudre ses habits )

-liguéyal sa doome (s’occuper de son enfant) tous ces actes constituent un mur entre elle et l’enfer et seront considérés comme un combat dans la voie de DIEU (jihaad) au cours duquel on meurt martyr (shahiid) .

26/- Si l’homme fait montre de patience vis-a-vis de sa femme (mougnal sa diabar ):

-DIEU lui pardonne 200 000 bakar (péchés)

-Lui inscrit

Miina Camara

de 200 000 tiyaabas (bienfaits )

-L’élève de 200 000 daradias (degrés )

-Le préservera du feu de l’enfer (goré ci safara )

