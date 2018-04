En voici un élément sonore assez rare. En effet, un audio dans lequel on entend la voix de Abdul Rahman Al Sudais, l’imam en chef du Masjid al-Haram (la mosquée la plus sacrée pour les musulmans de la Mecque) réciter le Khassida « As Sindidi » de Cheikh Ahmadou Bamba. Ecoutez!

Source: Sunubuzzsn.com