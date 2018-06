Concours récital Saint Coran : le prix Cheikh Ibrahim Niass remporté par un jeune gambien

Modou Diop, puisque c’est de lui qu’il s’agit, a remporté mardi à Médina Baye (Kaolack), le prix international Cheikh Ibrahim Niass. Âgé de 19 ans, le jeune gambien a pris part au concours de récital de Coran doté du prix Cheikh Al Islam El Hadj Ibrahima Niass qui a enregistré au départ la participation de 92 candidats. Au finish, 10 lauréats ont été primés, notamment les trois premiers dont le jeune Modou Diop qui a raflé la mise qui s’élève à 5 millions de Fcfa.

Parmi les lauréats, il y a aussi celui qui est arrivé en deuxième position du nom d’El Hadj Mouhamed Mahmoud de la Mauritanie ( 1.500.000 Fcfa) et la troisième place est revenue à Mouhamed Nouh qui est lui aussi de la Mauritanie ( 800.000 Fcfa). Un jeune Sénégalais occupe la quatrième place.

« L’objectif est d’affirmer la contribution de l’école de Médina Baye et de créer une émulation dans l’apprentissage et la mémorisation du Saint Coran qui est le socle d’un islam de paix et de tolérance. C’est pourquoi, nous comptons ouvrir un centre de formation à Médina Baye pour former les jeunes à participer aux concours internationaux de récital du Saint Coran », a souligné le coordinateur général, Mouhamed Abdoul Malick Ibrahim Niass.

Plusieurs autorités religieuses et académiques ont pris part à la cérémonie de remise des prix de la 6ème édition du Prix international Cheikh Ibrahim Niass. Il s’agit entre autres du Khalife général de Médina Baye, Cheikh Ahmed Tidiane El Hadj Ibrahima Niass, son frère Serigne Mahi Niass, de la délégation de l’imam de la grande mosquée, Cheikh Ahmed Tidiane Aliou Cissé, des petits-fils de Baye Niass, la délégation du ministre de l’éducation nationale…

