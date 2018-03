Découvrez le livre écrit par Mohamed Abdallah THIAM (Sopé Nabi) intitulé « LE SAUVEUR » composé de 570 poèmes dédiés intégralement au Prophète Seydina Mohamed PSL

Mohamed Abdallah Thiam dit Sopé Nabi vous présente son livre le Sauveur composé de 570 poèmes tous dédiés au meilleur de l’univers Mouhamada Rassoulilahi PSL.

Que la lumière de Seydina Mohamed PSL accompagne toute personne qui croisera ces mots et chants d’amour destinés au meilleur des hommes.

Amine Ya Rabi

Chaque jour inchallah vous recevrez un poème comme adiya Rassoul.

Mohamed Abdallah Thiam dit sopé Nabi vient de dépasser la barre des 570 poèmes tous dédiés au Meilleur de l’univers Mouhamada Rassoul. Ce fou amoureux et serviteur du Prophète des temps modernes n’a d’ambition que de servir son seul et unique bonheur Seydina Mohamed PSL.

Après avoir créé à Son honneur la fondation keur Rassoul en 2012, une institution qui compte de milliers de membres, cet assoiffé d’amour et d’affection pour le Seigneur de toute âme ne cesse de chercher moyens et solutions pour être au service de Son Maître Seydoul Bachar PSL.

Des festins du mois de Ramadan composés de packages ( riz , tomates, sucres , oignons, pomme de terre , dattes, lait et autres) distribués aux nécessiteux et membres) aux nuits religieuses surtout la nuit du Mawlid passant par les billets de la Mecque la fondation n’y cherche que le contentement de leur guide Nabil Moustapha PSL.

En effet, Sopé Nabi vient de terminer l’œuvre de sa vie avec ce livre intitulé le Sauveur et cherche désespérément un moyen de remercier et de témoigner toute sa gratitude à son bien aimé et sauveur le Prophète de la vérité.

Qu’Allah accepte et glorifie ces poèmes à Ses dimensions et qu’IL les propage partout où ciel est couvert si barké Seydina Mohamed PSL, notre raison d’être.

Amine Ya Rabi.

