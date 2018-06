Le livre le Sauveur de 570 poèmes sur le Prophète PSL présenté à Serigne Abdou Karim Mbacké borom Makarimal akhla

La Fondation Keur Rassoul par le biais de son Président Mohamed Abdallah Thiam (Sopé Nabi) remercie le khalif Général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké, Serigne Bass Abdou Khadr Mbacké ,Serigne Abdou Kharim Mbacké Makarimal Akhlaq , les responsables de la grande mosquée de Touba et Sokhna Bally Mbacké pour leur accueil chaleureux et surtout pour les prières proférées pour l’acceptation par Allah et Son illustre Prophète PSL de ce livre intitulé le Sauveur composé de 570 poèmes tous destinés et dédiés au Sauveur de l’humanité Mouhamada Rassoulilahi PSL

Alkhamdoulilahi Dieureudieuf Cheikh Ahmadou Bamba RTA

