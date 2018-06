Les remerciements de Dada Mboup après le décès de sa mère

Merci au peuple sénégalais, j’ai reçu les condoléances de tout le monde sans oublier mes voisins, mes amis et ma merveilleuse famille.

Mais celles qui m’ont le plus marquées sont la présence massive de :

– Ma Famille Religieuse , la famille de Mame Seydi El Hadj Malick Sy RTA .

– Ma famille politique , presque tous les Maires et les khalifistes de Dakar étaient présents .

A Abdoul Aziz Mbaye de la Présidence qui malgré son absence du pays a envoyé une forte Délégation pour venir de sa part compatir à ma profonde douleur.

Mention spéciale à mon très cher ami d’enfance Mouhamed Abdallah Thiam ( sope Nabi ), malgré ton calendrier chargé tu as parcouru avec beaucoup de fidélité, de constance les artères de Dakar pour venir chez moi.

Merci pour ta présence, Merci pour la durée du temps que tu as passé chez nous de 20h à 00h15, merci pour l’apaisement et le réconfort qu’on avait tant besoin. Merci aussi pour ta générosité légendaire et incommensurable Machallah .

Chez nous les Tidianes le chiffre 12 est très important , il reflète les 570 poèmes que tu as écrit pour fidéliser ton amour pour le Prophète qui est égale à 12.

Que la Lumière de Diawarattoull Kamal éclaire ton chemin au nom du Prophète Mouhamadou Rassoull PSL Incha Allah.

Merci à tous