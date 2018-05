Maquillage, cigarettes, insultes: zoom sur ces interdits ou non du Ramadan

IDÉES REÇUES – Le ramadan, qui débute cette semaine pour se finir mi-juin est une période de jeûne d’un mois au cours de laquelle les obligations que doit respecter le fidèle musulman ne sont pas toujours celles que l’on croit. LCI démêle le vrai du faux.

Le ramadan, tradition religieuse tirée du Coran qui démarre cette année cette semaine (la date sera fixée mardi soir par le CFCM), souffre de nombreuses idées reçues, notamment sur les véritables interdits à respecter lors de ce jeûne qui dure un mois -il devrait se finir mi juin. Une chose est sûre toutefois : les musulmans doivent respecter trois interdits majeurs pendant cette période : il leur est interdit de manger, de boire et d’avoir des relations sexuelles durant la journée, entre l’aube et le coucher du soleil.

Fateh Kimouche fondateur d’Al-Kanz.org , un site d’informations pour les consommateurs musulmans, que nous avions précédemment contacté, tenait à lever le doute sur une première idée reçue. « Beaucoup de gens croient que l’on doit jeûner à partir du lever du soleil. Or, c’est à partir de l’aube, il peut y avoir une heure de différence », précisait ce spécialiste de la religion musulmane. Et pour le reste, qu’a-t-on le droit de faire et de ne pas faire ?

Peut-on avaler sa salive ?

OUI. C’est une idée reçue répandue chez les fanatiques ou les personnes qui ne connaissent pas véritablement la religion musulmane. Pas besoin de cracher tout au long de la journée, ceux qui pratiquent le ramadan peuvent bien évidemment avaler leur salive. « Comme pour les prières, on peut se rincer la bouche avec de l’eau, mais il faut être vigilant à tout recracher », précise le fondateur d’Al-Kanz.

Peut-on se laver les dents ou prendre une douche ?

OUI, MAIS… Ces questions reviennent très souvent lors de la période de jeûne. En réalité, un seul interdit prévaut : ne jamais ingurgiter autre chose que sa propre salive. Aller à la piscine, prendre une douche ou se brosser les dents est donc tout à fait possible tant que la personne n’avale rien. Pour ne pas tenter le diable, une parade existe pour se brosser les dents sans risquer d’avaler de l’eau. Un petit bâton à mordiller, le Siwak , fait office de brosse à dent et de dentifrice.

Peut-on fumer ?

NON. Depuis quelques années, la cigarette s’est ajoutée aux interdits du ramadan. Pourtant, fumer à l’instar de se droguer, fait partie des péchés musulmans. « Tout ce qui nuit au corps est interdit, donc la cigarette l’est évidemment lors du ramadan, mais une interprétation rigoureuse du coran l’interdit de façon plus générale », ajoute Fateh Kimouche.

Peut-on se maquiller ou inhaler du parfum ?

PAS VRAIMENT. Le maquillage est interdit, et se parfumer est toléré, même s’il vaut mieux utiliser un parfum sans alcool. Concernant l’inhalation de parfum ou d’encens, l’interprétation diffère selon les 4 Ecoles juridiques de l’islam. Mais l’interdiction d’inhaler du parfum ou de l’encens « n’est pas majoritaire dans cette religion », précise Fateh Kimouche.

Peut-on insulter quelqu’un ?

NON. « Dieu n’a pas besoin du jeûne de celui qui va avoir une attitude morale répréhensible », rappelle le spécialiste Fateh Kimouche. Le mois du ramadan est un mois particulier, celui des bonnes actions. L’idée étant de faire mieux que d’habitude pour apprendre à être le meilleur possible. Insulter quelqu’un, mentir, commettre un délit, rend immédiatement caduque une journée de jeûne.

Peut-on allaiter son enfant ?

OUI. Le principe veut que rien ne nuise à l’individu. Une femme enceinte peut aussi faire le ramadan si cela ne met pas en péril la vie de son enfant. Une personne malade qui souhaiterait aggraver son cas en jeûnant ou un parent qui obligerait son enfant à faire le ramadan commettrait un péché.

Peut-on se ronger les ongles ?

OUI. Ronger ses ongles est permis à certaines conditions. Il faut qu’ils soient propres et qu’aucune autre matière (du savon par exemple) ne puisse être ingurgitée

