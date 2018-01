Le miracle de la pierre noire de la Kaaba

La Kaaba, Ka’ba ou Ka’aba est une grande construction cubique au sein de la masjid al-Haram (« La Mosquée sacrée») à La Mecque. Ses noms sont des transcriptions approximatives de l’arabe الكعبة (en transcription scientifique : al ka’ba) qui signifie le cube et est le nom ancien des sanctuaires de vénération des bétyles. Les musulmans se prosternent en direction de la Kaaba pour faire leurs prières quotidiennes (ainsi lorsqu’ils se trouvent à La Mecque les prières se concentrent vers la Ka’ba). Pré-islamique, la kaaba était un lieu de culte d’idoles, comme Al-Lāt, Manat et Uzza semblent avoir été les trois divinités objets du culte le plus intense à La Mecque.

