Poème sur le Prophète PSL: Le porte-parole du Roi des rois  

Ô meilleur des hommes, essence de la lumière et maître de la matière

TU as vaincu la colère et pardonné tes ennemis

Au moment où rien ne t’empêchait de les exterminer

Confirmant ainsi ton rang de premier des premiers

Tout être ne te portant pas dans son coeur aura failli à sa mission

Mission ô combien importante qui consiste à prier sur ton nom

TU es le défenseur des minorités, le régulateur des majorités

Le porte-parole du Roi des rois n’est-il pas lui même roi de ces rois

Point de passage obligé pour accéder au maître de l’univers

Tu es son premier reflet, son préféré, tu le seras à jamais.

Allahouma Salli Ala Seydina Mouhammadine Wa Sallim

Mansour Ibn Abdallah

Fondation Keur Rassoul