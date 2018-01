Le prophète PSL nous a recommandé de faire les ablutions après avoir mangé la viande de chameau

Louange à Allâh et prière et salut sur le Prophète, sa famille et ses compagnons.

Après ce préambule :

Celui qui mange la viande doit refaire ses ablutions pour accomplir la prière, obligatoire soit-elle ou surérogatoire,

« car lorsqu’on a posé au Prophète صلى الله عليه وسلم la question de savoir si on doit faire les ablutions pour avoir consommé de la viande de chameau, il dit :«Oui».

Et lorsqu’ on lui a posé la même question à propos de la viande des ovins, il dit :

«Si vous voulez.»

Rapporté par l’imam Mouslim dans son Sahîh.

L’érudit Ibn Al-Qayyim رحمه الله a dit sur ce sujet :

« Le chameau est connu pour sa grande rancune pour celui qui lui fait du mal et tient à se venger même après une longue période.

Il a dit que l’homme peut acquérir ce caractère à travers ce qu’il mange.

A cet effet, les ablutions ont été légiférées pour celui qui mange sa viande pour éviter d’acquérir les caractères de rancune et d’hostilité.

Il faut donc respecter les règles religieuses même sans en connaître la raison, et Allâh sait mieux. »

Qu’Allâh vous accorde la réussite et prière et salut sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons.

