Renouvellement du groupe de la Fondation Keur Rassoul

La fondation Keur Rassoul créée en 2012, initiée par Mohamed Abdallah THIAM, serviteur du Prophète des temps modernes et Président de la Fondation, matérialisant la volonté d’une équipe de jeunes dynamiques, qui n’œuvrent que pour le Prophète SEYDINA MOHAMED PSL et qui se sont mis au service du social et de la solidarité active.

Quelques images des membres qui représentent cette Fondation

Mbagnick Rassoul : coordinateur de la Fondation Keur Rassoul, fidèle serviteur de l’islam



Madiagne SENE : représentant de la Fondation Keur Rassoul à Ndomor Tivaouane, toujours à la disposition de la Fondation aidant les gens à mieux communiquer et partager leur amour pour le Prophète PSL

Adrien MBAYE : vice-président de la Fondation Keur Rassouln son travail est remarquable et appriécé de tous



Imam MBAYE : imam de la Fondation Keur Rassoul, il nous enseigne le livre d’Allah à travers des émissions



Khadim sene: Oustaz de la Fondation Keur Rassoul et animateur des journées religieuses et au niveau des sites de GRM ( Groupe Rassoul Média )



Moustapha Rassoul : chanteur et animateur de la Fondation Keur Rassoul

DR Thierno THIOUNE: Maître de Conférences Titulaire a l’UCAD

Directeur des études du CREFDES est nommé

Responsable de toutes les cellules de communication de la fondation keur Rassoul et maître de conférence de tous ouvrages de la fondation et du poète du Prophète PSL Mohamed Abdallah Thiam

Mr ( Mouhamed ) Masseck Mbaye : Représentant de la fondation » Keur Rassoul » à Louga



Chers Sopey NABI, Pour adherer à la fondation « keur Rassoul » dans la région de Louga,vous pouvez joindre au téléphone le respectable Mouhamed Masseck Mbaye au +221 77 849 41 26

Mr MOUSSA SENE: Représentant de la fondation « Keur Rassoul » à OUEST FOIRE



Mr MOUHAMED GUAYE : Représentant de la fondation « Keur Rassoul » à Castor



Mr SADANKI NGOM dit Commissaire, Représentant de la fondation Keur Rassoul à THIES



Pour adhérer à la Fondation Keur Rassoul dans la région de Thiès plus précisément au sud stade LAT DIOR et environnant veuillez contacter le 776183376.

Mr DARA MBAYE Representant de la Fondation Keur Rassoul aux parcelles assainies.



Pour adhérer à la Fondation Keur Rassoul aux Parcelles assainies dans la région de Dakar, veuillez contacter au 772297275.

Bathie SOW représentant de la Fondation Keur Rassoul (FKR) en France recevant le prix de MALAW lors de la soirée gala chic glamour du 14 Avril 2017.



( Video) : Ndiawar Ndiaye (Agent consulaire à Tenerife) représentant de la Fondation ”keur Rassoul” en Espagne fait un témoignage sur le site dakar92.com ….Regardez



Makhtar DIAGNE de parcelle Assainies, nommé représentant de la fondation “Keur Rassoul”



Makhtar DIAGNE de parcelle Assainies est nommé comme représentant de la fondation “Keur Rassoul” à Parcelle Asainies de l’unité 1 à 26 , Mr DIAGNE est connu par son amour pour le prophète Mohamed PSL, et sa disponibilité sur tous les activités de la fondation “FKR” , c’est ce qui a motivé Mohamed Abdallah THIAM, président de la Fondation “Keur Rassoul” a le nominé comme représentant de la fondation “Keur Rassoul” PSL.

Moustapha FAYE ,digne fils de Thiès nommé représentant de la “FONDATION KEUR RASSOUL” dans la région de Thiés…



Natif de la région de Thies,la trentaine franchie ,il est décrit comme un homme rigoureux et très persévèrent. Brillant étudiant,Mr FAYE est titulaire d’un MBA en ingénierie financière et banque à l’IAM Dakar,a très tôt il a intégré la fondation “keur Rassoul”.

