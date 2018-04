Une prière pour notre vénéré père Seydina Mame Alassane LAHI psl rappelé à Allah mardi 24 avril 2001

Seydina Mame Alassane Lahi est né en 1915. Fils de Seydina Mandione Lahi et de Sokhna Fatou Lahi Diop. Dès sa tendre enfance, il fut confié à son inspirateur et père spirituel Seydina Issa Rouhou Lahi (PSL), premier Khalif du Mahdi (1909-1949), qui lui apprit les premières lettres du saint coran et autre sciences islamiques telles que la charia, le Fikh etc., il reçut une formation en construction de bâtiments, métier pour lequel il deviendra un virtuose en quelques temps. Il contribua par la suite à la formation de beaucoup d’ouvriers et maitre-en BTP qui participeront à leur tour à la construction des Etats nouvellement indépendant d’Afrique.