Vidéo – Comment faire la grande ablution (Sangou Set)

QUAND FAIRE LES GRANDES ABLUTIONS OU SANGOU SET (GHUSL EN ARABE) ?

Le musulman doit faire ses grandes ablutions dans les cas suivants :

Lors de la conversion à l’Islam. Celui qui n’était pas musulman et le devint en prononçant la shahada doit se purifier complètement.

L’éjaculation de sperme pendant son sommeil ou en étant éveillé.Ceci concerne l’homme autant que la femme.

Lorsqu’une femme a eu ses règles puis est de nouveau pure, elle doit effectuer les grandes ablutions.

Une femme après avoir accouché doit effectuer les grandes ablutions quarante jours après son accouchement. Si les pertes sanguines cessent avant la fin de ces quarante jours, elle doit effectuer les grandes ablutions et se purifier au plus tôt.

La mort : il est unanimement reconnu que l’on doit laver le musulman lorsqu’il meurt.

QUELLES SONT LES CHOSES INTERDITES EN ÉTAT D’IMPURETÉ MAJEURE ?

La prière est interdite en état d’impureté.

Le tawaf, circuit autour de la Kaaba est interdit.

Le fait de toucher ou porter le Coran.

Rester dans une mosquée. (Cependant, il est toléré à la personne de franchir la mosquée sans y rester)

VOICI COMMENT FAIRE LES GRANDES ABLUTIONS

Dans la vidéo ci-dessous vous apprendrez en détail comment faire les grandes ablutions.