(video) : La prestation du chanteur de la Fondation Keur Rassoul au Festival Salam 2018 à Sorano

La raison de mes écrits m’est venue de ma quête permanente de connaissance de Dieu pour mieux le servir. Ainsi, le Seigneur m’orienta vers Seydina Mohamed (PSL), Son ombre et image et je décidai de lui consacrer toute ma vie, toute mon existence en lui faisant don de mon âme. Ces poèmes sont un moyen désespéré de Le remercier pour cette vie que je Lui dois entièrement et toutes ces grâces qui l’accompagnent. Ne pouvant jamais Lui signifier tout mon amour, je décidai de Le chanter et louer, cherchant incessamment le bonheur de Son premier fan et bien aimé Allah qui n’a aucun contrôle ni maîtrise encore moins limite concernant Son reflet, l’ultime messager au livre complet Mohamed Al Akeb (PSL) qu’Il aime plus que toute autre chose. Ya Seydana Mohamed (PSL), le messager au nom merveilleux rempli de grâces et récompenses : prononcer Ton illustre nom nous procure un bonheur et un plaisir inexplicable, prier sur Ton illustre nom nous met dans un état d’ivresse et de folie, car pénétrant tous nos organes et sens jusqu’à habiter notre âme qui finit par devenir Ta demeure. Nous implorons Allah de par Son amour, d’accepter et d’élever ces écrits à Ta dimension et de ne cesser de prier ainsi que ses anges sur Ton illustre nom et de nous relier à Ta noble personne jusqu’au jugement dernier.