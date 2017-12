(Vidéo) Noel : Kara raconte l’histoire de la naissance du prophète Jésus

Jésus de Nazareth est un Juif de Galilée, né entre l’an 7 et l’an 5 av. J.-C.1. Il apparaît dans le cercle de Jean le Baptiste avant de s’engager, entouré de quelques disciples, dans une courte carrière de prédication itinérante d’un à deux ans et demi2, essentiellement en Galilée, en pratiquant guérisons et exorcismes. Il suscite engouement et ferveur, s’attirant la méfiance des autorités politiques et religieuses, avant d’être arrêté, condamné et crucifié vers l’an 30 à Jérusalem pendant la fête juive de la Pâque, sous l’administration du préfet Ponce Pilate3.